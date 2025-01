Sassari, Markovic: "Sono deluso, poca fame di vittoria"

Conferenza stampa post-partita di coach Markovic che analizza la sconfitta con Varese: “Sono deluso, Varese è una squadra che gioca per segnare, per attaccare, ho parlato una settimana di difesa, di quello che dovevamo fare per fermarli, per come essere duri e aggressivi contro di loro, non abbiamo fatto niente di tutto questo. Mi prendo tutta la responsabilità come coach, probabilmente non sono riuscito a trasferire l’importanza del match e quello che dovevamo fare. Sbagliamo cose per mancanza di concentrazione, per superficialità, non abbiamo fame di vincere, di competere, di preparargli al meglio. Tanti falli, tanti errori sul pick and roll, troppa individualità".