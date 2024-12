Sassari, Markovic: "Perso il filo del match nel terzo quarto"

Ecco il commento di coach Nenad Markovic in sala stampa al termine del match perso in casa contro Reggio Emilia: "Congratulazione a Reggio per la vittoria, sempre presenti a rimbalzo, molto duri sulla palla, grande fisicità a livello difensivo, nel primo tempo hanno segnato 16 punti da rimbalzo offensivo nonostante gli avessimo messo tanta pressione. Per come abbiamo giocato i primi 20 minuti avremmo meritato di essere avanti, abbiamo iniziato bene il terzo quarto ma abbiamo perso il filo, ogni nostro errore è stato punito. Nel momento più importante quando siamo andati sotto, abbiamo sbagliato dei tiri aperti prendendo canestri in transizione, abbiamo fatto molto bene per alcuni aspetti ma abbiamo mostrato i nostri limiti quando non giochiamo organizzati e vogliamo vincere con giocate individuali"