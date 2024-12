Sassari, Markovic: "Ottimo terzo quarto dopo un approccio sbagliato"

Le parole di coach Nenad Markovic dopo la vittoria contro Treviso: "Abbiamo iniziato la partita molto deboli in difesa, con l'approccio sbagliato, senza metterci la giusta aggressività che ci vuole per affrontare determinate squadre. Il terzo quarto per me è stato molto buono, siamo stati aggressivi, siamo andati avanti anche di 10 e probabilmente abbiamo pensato che la partita fosse finita, finendo di muovere la palla e facendoli tornare in partita. Bravi però i miei giocatori negli ultimi minuti ad avere solidità portandosi a casa la partita. Ho detto loro onestamente negli spogliatoi che non era ciò che avevamo preparato, non stavano rispettando me, loro stessi e il lavoro che si era fatto tutta la settimana. Nel terzo quarto abbiamo giocato con quella mentalità che dovevamo avere sin dal primo momento. Abbiamo fatto degli spezzoni molto buoni all'interno del campionato, ma non riusciamo ad avere consistenza, quello step in avanti che pensavamo di aver fatto a Venezia, oggi non abbiamo fatto dei numeri individuali grandissimi, ma possiamo vincere da squadra".