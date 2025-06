La seconda competizione europea per club organizzata dalla federazione internazionale non ha ancora diramato la lista completa di partecipanti all'edizione 2025/26 ma, considerando le dichiarazioni del GM Devecchi nelle scorse giornate ("Abbiamo presentato la domanda per partecipare alla Basketball Champions League. In alternativa, saremo sicuramente al via della FIBA Europe Cup"), anche la Dinamo Sassari rappresenterà l'Italia nelle prossime competizioni internazionali.