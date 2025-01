Sassari, coach Bulleri: "Cerchiamo un'energia nuova"

Prime parole da coach confermato fino al termine della stagione per Massimo Bulleri: “Il periodo ad interim è finito, ora c’è il periodo vero, da un lato una scelta facile, dall’altro non semplice visto che ogni volta che si subentra ci sono dei problemi esistenti. Ho grande entusiasmo e ho trovato massima disponibilità in questi giorni sia da parte della società che da parte dei giocatori per mettermi nelle migliori condizioni per poter lavorare. Vedremo quello che riusciremo a produrre nel breve periodo, non è un momento facile neanche dal punto di vista degli infortuni. Cerchiamo di cambiare uno stato d’essere che nell’ultimo periodo era diventato non l’eccezione ma la regola. Cerchiamo un’energia diversa, un’energia nuova da mettere prima nella settimana di allenamenti e poi in partita”