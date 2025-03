Sassari, Bulleri torna a casa: "Treviso, che ricordi. Però voglio vincere"

Nutribullet Treviso contro Il Banco di Sardegna Sassari è una gara molto speciale per il coach dei sardi, Massimo Bulleri, che al Palaverde con la Benetton ha vinto due scudetti, quattro coppe Italia e tanto altro. Parlando ai nostri microfoni, il "Bullo" ha raccontato le sue sensazioni: “Tornare al Palaverde per me è sempre un grande piacere. Ho legato al Palaverde le pagine migliori della mia carriera coi pantaloncini corti. Dentro il Palaverde ci sono ricordi, emozioni, aneddoti, episodi che porterò con me per tutta la vita. Ma oggi ho la maglia biancoceleste di Sassari e Treviso è, al netto di tutto questo, un avversario come è stato un’avversaria Venezia e come sarà un’avversaria Cremona”.