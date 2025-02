Sassari, Bulleri sorride: "Sono state due settimane proficue"

Massimo Bulleri ha presentato il match contro Reggio Emilia: "Sono state due settimane proficue: chi è andato in nazionale ha potuto trovare ritmo e confidenza, chi invece è rimasto a Sassari ha potuto riposare e approfondire gli argomenti tecnici e tattici già discussi prima della sosta. L'atmosfera è molto buona: ieri l'allenamento è stato molto positivo anche in termini agonistici, oltre che di partecipazione fisica ed emotiva. L'obiettivo è continuare così per approcciare la partita contro Reggio nella maniera più concreta possibile. Il turnover? Al momento è l'ultimo dei miei pensieri: siamo concentrati sul trovare l'atmosfera che ci prepari il megio possibile alla partita. In base ai feedback ricevuti, io e lo staff faremo la nostra scelta".