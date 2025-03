Sassari, Bulleri: "Dobbiamo salire di livello"

Il coach della Dinamo, in conferenza stampa, ha presentato l'impegno di sabato al PalaSerradimigni contro la capolista Trapani. "Non so dire se è l'avversario più difficile che ci potesse capitare in questo momento, sicuramente è una partita molto complessa contro una squadra prima in classifica e in tante voci statistiche. Negli allenamenti cercheremo di salire di livello per rendere la settimana consona all'impegno che ci aspetta. Weber è arrivato con l'atteggiamento giusto, domenica è stato evidente il suo impatto emotivo".