Sassari, "La Casa dei Giganti" è la campagna abbonamenti 2025/26

Riportiamo dal sito ufficiale della Dinamo i caratteri generali della campagna abbonamenti per la stagione di LBA 2025/26 (per le eventuali gare di FIBA Europe Cup, in attesa della comunicazione dell'effettiva partecipazione della squadra di coach Bulleri, non è ancora specificato nulla): "La Dinamo Banco di Sardegna è felice di annunciare l’apertura della campagna abbonamenti per il campionato LBA 2025/26: la nostra sedicesima stagione consecutiva nella massima serie del basket italiano. Come ogni anno, si parte con la fase di prelazione riservata agli abbonati della scorsa stagione, che avranno tempo fino al 30 giugno per confermare il proprio posto al PalaSerradimigni.