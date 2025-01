Trapani, Dame Sarr in arrivo in prestito dal Barcellona

Come riportato da diverse fonti nella serata di ieri e come confermato dal Giornale di Sicilia in mattinata, Trapani Shark e Dame Sarr starebbero definendo i dettagli per un prestito dal Barcellona. Per il classe 2006, dopo le prime 8 partite della carriera di Eurolega in blaugrana e l'esordio nell'Italbasket di Pozzecco contro l'Islanda, sarebbe la prima esperienza da professionista in Italia. L'eventuale disponibilità della guardia/ala di Oderzo non sarebbe comunque relativa alla sfida con Sassari (sabato 11, ore 20.30), bensì per il 16° turno a Scafati (domenica 19, ore 20).