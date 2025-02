Trieste, Ruzzier: "Serie A? Non vedo una squadra nettamente superiore"

A pochi giorni dall'eliminazione in semifinale di Coppa Italia con Trento, a parlare a Il Piccolo è Michele Ruzzier, uno dei principali protagonisti della cavalcata giuliana alla Inalpi Arena: "Resta un sentimento diviso a metà tra la soddisfazione di aver sfiorato l'impresa contro Trento, essendo la squadra che l'ha messa maggiormente in difficoltà, e la delusione per una prestazione che ci ha visti andare tanto vicino a un successo che ci avrebbe portati in finale. Da questa sconfitta ripartiamo più forti e ancora più convinti e con fiducia delle nostre possibilità. Alla fine ha vinto la squadra più forte? Trento ha dimostrato a Torino di essere una squadra solidissima, che raccoglie i frutti di un percorso che in campionato l'ha vista dominare nel corso del girone d'andata e arrivare prima in classifica. Se per tanti mesi sei davanti, non può essere un caso. In quei momenti c'è mancata un po' di lucidità, si è avvertita un po' di stanchezza. I demeriti nostri devono anche tener conto dei meriti di un'avversaria che ha saputo tirar fuori il meglio di sé proprio quando serviva. Cosa è Trieste ora? Una squadra determinata a ripartire da dove aveva lasciato, con la consapevolezza di essere forte e di poter dire la sua in un campionato così equilibrato. È una sensazione che avevo prima di giocare questa Coppa Italia e ne avuto conferma anche durante le Final Eight disputate a Torino. Quest'anno c'è tanto equilibrio, non vedo una squadra nettamente superiore alle altre".