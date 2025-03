Trieste, rinnovo di contratto per Michele Ruzzier

"Michele Ruzzier, playmaker classe 1993 nato a Trieste, protagonista della promozione dalla Serie A2 e autore di una stagione 2024/2025 superlativa, sta dimostrando di partita in partita il suo valore come giocatore ed il suo attaccamento alla maglia biancorossa. Freddo e affidabile sul parquet, capace di entrare dalla panchina e cambiare il ritmo alle partite, ma anche di prendere per mano la squadra dall’inizio alla fine con le sue doti di passatore e le sue letture impeccabili, Michele è un tassello fondamentale per la squadra. Oltre a questo, le sue doti umane, la sua disponibilità e la sua professionalità, hanno reso semplice la decisione di proseguire per gli anni a venire il rapporto con un atleta che quotidianamente dimostra di incarnare tutti i valori più cari a Pallacanestro Trieste": con queste frasi si apre il comunicato rilasciato dalla società giuliana. La durata del contratto è specificata come "pluriennale".