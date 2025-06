Trapani, occhio a Parigi: Justin Robinson piace in Eurolega

Stando a quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il contratto che lega il playmaker americano ai granata per la prossima stagione potrebbe non bastare a trattenere l'ex Bucks dall'interesse di altre squadre. Paris Basketball, guidato da coach Tabellini, potrebbe esercitare la clausola di uscita presente per le squadre di Eurolega: il biennale firmato da Jordan Ford negli scorsi giorni sarebbe quindi una misura cautelativa, per la squadra di coach Repesa, impegnata nella prossima annata non solo in LBA ma anche in BCL.