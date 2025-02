Brescia, Rivers: "Mi piacerebbe restare, il gruppo è molto connesso"

Ospite dell'ultima puntata di "Basket Time" su Teletutto, Demetre Rivers (ala Germani Brescia) ha parlato del presente in biancoblu con coach Poeta e sui desideri personali per il futuro: "Brescia? È un bel posto in cui stare. Il gruppo è molto connesso. Si vive e si lavora bene. C'è anche una notevole alchimia con il pubblico. Mi piacerebbe restare. Coppa Italia? Contro Tortona siamo stati perseveranti, e questo ci ha permesso di meritare la vittoria. Contro l'Olimpia abbiamo fatto ciò che abbiamo potuto. Purtroppo, siamo stati molto carenti al tiro dalla distanza. La nostra prestazione difensiva, per contro, è stata una delle migliori della stagione, se non la migliore in assoluto. La mia crescita in attacco? Se riesco a essere più aggressivo in attacco si aprono anche più opportunità per i miei compagni, dato che le difese sono solite concentrarsi molto su Della Valle e Bilan. Sia io sia Ndour dobbiamo sempre trovare il modo di essere pericolosi".