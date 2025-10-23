Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
basket

Rieti, agguato al pullman di Pistoia: uno degli ultrà ha ammesso il lancio dei sassi

Rieti, arrestati tre ultrà della Sebastiani basket per l’agguato mortale al pullman dei tifosi di Pistoia. Barberini: “Ho tirato un sasso, ma non quello che ha ucciso”

di Redazione
23 Ott 2025 - 09:11

Il tragico episodio che ha sconvolto il mondo dello sport, l’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket costato la vita a uno degli autisti, ha portato all’arresto di tre ultrà della Sebastiani basket. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, Alessandro Barberini, uno dei tre indagati per omicidio volontario, ha rilasciato dichiarazioni shock alla Polizia: “Volevamo fargli vedere chi eravamo noi, che non avevamo paura. Anche io ho tirato un sasso, in tanti lo abbiamo fatto. Ma il mio non è stato quello che ha ucciso”. 

Le dichiarazioni di Alessandro Barberini: “Il mio sasso era piccolo”

Alessandro Barberini, 53 anni, è uno dei tre ultrà arrestati insieme a Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia per l’agguato di domenica scorsa. Secondo Repubblica, Barberini ha ammesso di aver partecipato all’azione, ma ha cercato di minimizzare il suo ruolo: “Ho colpito la parte centrale del pullman, la mia era una pietra piccola”. Un altro dei 12 tifosi che avrebbero partecipato alla spedizione contro i tifosi pistoiesi ha poi aggiunto: “Se avessimo preso l’autista avremmo fatto una strage”.

Tornando a Barberini, ha descritto il clima di tensione che ha preceduto l’agguato: “Ho visto la partita di basket come ogni domenica. Ci sono state delle schermaglie accese dentro il palazzetto”. Dopo il match, il gruppo di tifosi, secondo quanto riferito, aveva intenzione di scontrarsi fisicamente con i supporter di Pistoia: “Siamo andati dietro il PalaSojourner con l’intenzione di prenderci a cazzottate con loro, ma c’era la polizia”. La presenza delle forze dell’ordine avrebbe spinto gli ultrà a cambiare strategia, optando per il lancio di sassi contro il pullman. 

Il ruolo del capo degli ultrà e l’agguato pianificato

Nel corso delle dichiarazioni, Barberini ha tirato in ballo Giuseppe Aguzzi, indicato come il capo della curva Terminillo e destinatario di un Daspo insieme agli altri indagati. “Con noi c’era anche Giuseppe Aguzzi. Eravamo in macchina, abbiamo aspettato che passasse il pullman e ci siamo messi lungo il guardrail”, ha raccontato. Tuttavia, ha negato di sapere chi abbia lanciato il “sasso grosso” che ha causato la morte dell’autista: “Non mi sono reso conto che c’era una persona morta”.

Udienza di convalida: cosa succederà oggi

Oggi, 23 ottobre 2025, Alessandro Barberini, Manuel Fortuna e Kevin Pellecchia compariranno davanti al Gip del Tribunale di Rieti per l’udienza di convalida degli arresti. L’accusa è di omicidio volontario, un capo d’imputazione grave che riflette l’intenzionalità dell’azione, anche se gli indagati sembrano voler ridimensionare il loro coinvolgimento. L’esito dell’udienza sarà cruciale per determinare il prosieguo delle indagini e le eventuali responsabilità individuali.

Leggi anche

Ventenne arrestato per la morte di Marianella piange e chiede scusa

rieti
agguato
pullman
ultra
dichiarazioni

Ultimi video

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

00:59
L'Olimpia vince a Sassari

L'Olimpia vince a Sassari

01:37
Tragedia nel basket

Tragedia nel basket

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

I più visti di Basket

Agguato a bus tifosi Pistoia Basket, fermate tre persone per omicidio volontario. Ipotesi stop al campionato

Raffaele Marianella, ecco chi era l'autista morto durante l'assalto al pullman dei tifosi dell'Estra Pistoia

Sassi sul pullman dei tifosi di Pistoia di rientro da Rieti: morto il secondo autista

Assalto al pullman, Meloni: "Atto di violenza inaccettabile e folle". Abodi: "Non si può morire così"

Tragedia nel basket

Tragedia nel basket

Assalto al pullman, il racconto choc dei tifosi: "Abbiamo tentato in ogni modo di salvare Raffaele"

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico