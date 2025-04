Trapani, Repesa: "Milano e Bologna? Vedremo come siamo messi"

Il coach di Trapani ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi istanti dall'81-101 dei suoi contro Napoli: "Mi dispiace per gli ultimi 3' del terzo quarto, dove abbiamo perso fluidità in attacco, abbiamo sbagliato tutto. Siamo stati lenti e poco efficaci e Napoli è tornata a -9. Sappiamo bene che dobbiamo fare molto meglio, contano i due punti e andiamo avanti. Ci aspettano due grandi partite, prima contro Milano, poi contro Bologna, vedremo con queste squadre blasonate come siamo messi. Dovevano esserci 400 nostri tifosi, ma con la partita spostata sono arrivati in pochi. Ci dispiace perché arrivano da tutte le parti d'Italia per seguirci, e grazie di cuore a tutti loro".