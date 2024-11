REGGIO, FAYE: "CON PISTOIA NON È STATO FACILE, MI DISPIACE PER I FALLI"

Il talento purissimo, in un'intervista del Corriere di Reggio, ha analizzato la sconfitta di Pistoia e la sua prestazione. "Non è stata una partita semplice, mi dispiace per i falli perché mi hanno tolto dal gioco prima del previsto. In Europa di solito gli arbitri lasciano giocare maggiormente, ci sono più contatti e mi sento meno preoccupato per i falli, ma sono io a dover migliorare e stare attento. Avrei potuto fare meglio, su tanti aspetti. Vero che ho preso molti rimbalzi, ho cercato di aiutare da quel punto di vista, ma su altre cose si può fare meglio. Lo so e lavoro per questo."