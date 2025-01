Michele Vitali festeggia 300 presenze in Serie A: "Traguardo bellissimo"

Tortona-Reggio Emilia sarà una partita indimenticabile per Michele Vitali, qualunque sia il risultato. Sarà infatti la gara numero 300 in LBA Serie A per il giocatore dell'UNAHOTELS, una lunga storia che porta con sé tanta emozione, come raccontato ai nostri microfoni: "300 presenze sono un traguardo bellissimo, che mi riempie d’orgoglio ripensando a quando ero piccolino, avevo questo sogno di giocare a basket da professionista e raggiungere 300 presenze è davvero emozionante, molto bello. Sono molto contento di aver avuto questa opportunità, ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso".