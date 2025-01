Reggio Emilia, Priftis: "Partita molto importante con un solo giorno di preparazione"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Affrontare una partita molto importante con di fatto un solo giorno di preparazione non sarà facile. Penso che l’aspetto mentale debba venire in aiuto a quello fisico: siamo in un buon momento emotivo, dopo la vittoria contro Bonn ed il passaggio del turno in BCL, e quindi con la testa i miei ragazzi dovranno arrivare dove non le gambe, a causa della stanchezza accumulata, non ce la faranno. Trieste è una squadra piena di tiratori che ama alzare il ritmo di gioco, per sconfiggerli dovremo partire dai nostri principi difensivi ed essere solidi sia nel contenere le palle perse che nel presidiare la nostra area, essendo loro tra le squadre migliori di tutta la Serie A a rimbalzo d’attacco”.