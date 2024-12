Reggio Emilia, Priftis:"Partita molto dura per noi"

Così Dimitris Priftis dopo la sconfitta di Reggio al PalaShark: “E’ stata una partita molto dura, ce lo aspettavamo. Congratulazioni a Trapani hanno giocato un bell’incontro, hanno giocato duro all’interno della partita che per certi versi è stata disastrosa per noi. Prendiamo una lezione da questa partita per l’atletismo e la fisicità con cui è stata giocata questa partita. Trapani ha fatto una partita ottima sopratutto da tre punti, negativo per noi che non abbiamo messo pressione e fatto nulla per impedire queste percentuali molto alte. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita”.