Il coach della Unahotels ha espresso la sua felicità per la vittoria contro Napoli, molto importane per l'obiettivo playoff. "È stata una partita molto difficile per noi, anche perché il nostro avversario era un'ottima Napoli. Hanno giocato molto bene stasera e penso che avrebbero meritato anche loro la vittoria. È un passo importante per noi che ci avviciniamo a raggiungere quella Top 8 che vale i playoff. Complimenti al nostro pubblico e ai giocatori".