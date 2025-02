Reggio Emilia, Priftis: "Ogni partita contro Cremona è una battaglia"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Cremona è una squadra che lavora molto duramente durante le partite, sono molto pazienti, muovono la palla in attacco e combattono difensivamente, non mollano mai e quindi dobbiamo esser consapevoli che ogni partita contro di loro è una battaglia, proprio come successo all’andata. Credo che i pericoli principali nascano dalle loro guardie, giocatori come Willis, Davis, Jones o Lacey, in grado di segnare in tanti modi diversi ma anche di creare per i compagni. Dovremo essere bravi a contenerli con la nostra difesa”.