Reggio Emilia, Priftis: "Fondamentale la gestione di forze ed energie"

Tempo di tornare a tuffarsi in Basketball Champions League per la UNAHOTELS Reggio Emilia. Queste le parole con cui Dimitris Priftis ha presentato la sfida: “Essendo il secondo episodio di questa serie, abbiamo già un vissuto reciproco in Gara 1 che ci ha fornito una bella esemplificazione delle caratteristiche delle squadre e ci ha fatto conoscere vicendevolmente. Penso che dovremo affrontare due avversari: il primo è Bonn, che ha dimostrato di essere una gran bella squadra, il secondo è la gestione delle forze e delle energie con così tanti impegni consecutivi e non così tanto tempo per riposare e prepararci dopo lo sforzo fatto a Milano domenica. Le chiavi del match per noi saranno principalmente essere in grado di gestire la transizione offensiva e la capacità di attaccare nei primi secondi dell’azione dei nostri avversari, e contenere la loro grande abilità nel conquistare rimbalzi d’attacco. Inoltre penso che le percentuali al tiro da fuori saranno una variabile molto importante che inciderà sul risultato finale”.