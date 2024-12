Reggio Emilia, Priftis: "Contro Varese una partita diversa dalle altre"

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Affrontare Varese significa prepararsi ad una partita diversa dalle altre, in virtù del loro modo di giocare. Mi riferisco alle peculiarità della loro pallacanestro: il ritmo alto, la velocità di esecuzione e la grande propensione al tiro da fuori. Credo che gli innesti di Sykes, Tyus e Johnson abbiano dato loro maggiore esperienza, ma non hanno modificato la sostanza di quello che è il loro approccio alle partite. Penso paradossalmente che, per difendersi nel modo migliore dalle loro caratteristiche, sarà fondamentale il nostro attacco. Dovremo giocare in maniera equilibrata, con una selezione di tiro intelligente che non apra il ritmo della partita, ma soprattutto non dovremo regalare loro palle perse “vive”, cioè dal palleggio o dalle linee di passaggio, perchè favoriremmo esattamente quello che vogliono fare. In sintesi, non dobbiamo far sì che accada quello che è successo nel secondo tempo della sfida di BCL contro il Falco”.