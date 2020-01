Reggiana-Sudtirol, omaggio al 24' per Kobe Bryant

Reggio Emilia non scorda il "figlio adottivo" Kobe Bryant. Durante la partita di Serie C contro il Sudtirol, i tifosi della Reggiana hanno reso omaggio a "Black Mamba" fermando il match al minuto 24 accompagnando il ricordo del campione NBA tragicamente scomparso in un incidente d'elicottero con un lungo applauso. Grande la commozione sugli spalti e in curva, dove i tifosi hanno esposto uno striscione con scritto "Ciao Kobe, cuore reggiano". Seguendo il padre Joe, Kobe Bryant aveva vissuto proprio a Reggio Emilia per qualche anno, iniziando a giocare a basket.