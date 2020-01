Real Madrid, un minuto di silenzio: Ramos con la maglia Usa di Kobe

L'allenamento del Real Madrid è iniziato con un minuto di silenzio per rendere omaggio alla memoria di Kobe Bryant. Lo testimonia il tweet dei Blancos che pubblica l'immagine di tutti i giocatori in cerchio mentre ricordano la leggenda del basket, che è morto con la figlia Gianna e altre 7 persone nell'incidente in elicottero a Los Angeles. Nella foto si nota, di spalle, Sergio Ramos che indossa la maglia della nazionale degli Stati Uniti col numero 10 proprio di Kobe Bryant.