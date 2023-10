Eurolega: la Virtus domina ancora, Alba Berlino ko

EUROLEGA

Dopo il Monaco, Bologna travolge anche i tedeschi: finisce 87-76. Seconda vittoria nella competizione, la prima in casa

© twitter virtus bologna Seconda vittoria in tre partite di Eurolega per la Virtus Bologna che, dopo il successo con il Monaco, si impone 87-76 sull'Alba Berlino, trovando la prima gioia in casa. Partita in controllo per gli uomini di Banchi, che partono forte e tengono a distanza i tedeschi grazie a uno scatenato Tornike Shengelia (26 punti, 12 nel terzo quarto). Ora, lo score delle V Nere è 2-1, mentre la formazione di Gonzalez le ha perse tutte (0-3).

Ed ecco anche la prima vittoria in casa in Eurolega: la Virtus parte forte e supera senza particolari patemi (87-76) l'Alba Berlino. Dopo aver dominato nel Principato, la formazione di Banchi si impone anche al Paladozza contro i tedeschi, trovando un grande approccio e controllando nel resto del match. In avvio, infatti, sono Tornike Shengelia e Marco Belinelli a trascinare le V Nere: il georgiano chiude addirittura il primo tempo in doppia cifra (10), mentre sono 9 per l'ex San Antonio. Pur non mantenendo le clamorose percentuali da 3 registrate contro il Monaco, i padroni di casa scappano proprio grazie alle triple, due di un cinico Dobric. I tedeschi, invece, si affidano a Sterling Brown e Johannes Thiemann, rispettivamente a 8 e 7 punti all'intervallo lungo sui 26 totali di squadra. E così, tenendo sempre a distanza l'Alba, la Virtus si presenta alla seconda metà di gara con un patrimonio di 18 punti (44-26) di vantaggio.

Eppure, ad inizio terzo quarto sembra riaffiorare l'incubo della rimonta subita contro lo Zalgiris, perché i tedeschi si scatenano in attacco e risalgono fino al -8. Banchi, allora, chiama time-out e sistema le cose, così la Virtus, trascinata ancora da Shengelia (12 punti solo in questo parziale), torna a distanza di sicurezza, con il terzo periodo che si chiude sul +16 (67-51) grazie alla tripla quasi allo scadere di Lundberg. Il finale, allora, è pura accademia per la Virtus, che tiene nuovamente a distanza gli ospiti (tornati ancora sul momentaneo -8) e vince 87-76, portando a casa il secondo successo in questa Eurolega, il primo al Paladozza. Ora, lo score è positivo (2-1), mentre resta ancora senza vittorie l'Alba (0-3): non bastano, tra gli altri, i 15 punti di Matteo Spagnolo.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-ALBA BERLINO 87-76

(27-11, 44-26, 67-51)

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 7 (2/6 da 3, 1/2 tl), Belinelli 12 (3/5, 1/4, 3/3 tl), Hackett 5 (1/2, 1/3), Shengelia 26 (8/9, 1/2, 7/8 tl), Dunston 7 (3/3, 1/1 tl), Lundberg 3 (1/2 da 3), Pajola 3 (1/4 da 3), Smith 3 (1/2 da 3), Dobric 6 (2/3 da 3), Mickey 15 (7/11, 1/3 tl), Abass 0. N.e Cacok. All.: Banchi

Alba Berlino - Brown 17 (5/6 da 2, 1/5 da 3, 4/4 tl), Thomas 2 (1/2 da 2), Samar 0, Olinde 10 (1/1, 2/3, 2/4 tl), Thiemann 13 (2/6, 3/3), Procida 2 (1/4 da 2), Spagnolo 15 (5/9, 1/1, 2/2 tl), Delow 6 (1/1, 1/1, 1/1 tl), Mattisseck 3 (1/1 da 3), Schneider 4 (2/4 da 2), Nikic 2 (1/1 da 2), Bean 2 (1/3 da 2). All.: Gonzalez