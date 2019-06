Raptors, il titolo che cambia la Nba

14/06/2019 di GABRIELE CATTANEO

Tutto in una notta. La gara 6 di Oakland stravolge il panorama Nba. Toronto e il Canada festeggiano il primo titolo, Golden State piange la fine di un'era e il resto della Lega sogna l'eredità. Sì perché l'estate dei free agents ora sta cambiando scenario dopo gli infortuni di Kevin Durant e Klay Thompson. KD35 resterà un altro anno nella Baia per recuperare dalla frattura al tendine d'Achille, mentre l'altra metà degli Splash Brothers è di fronte a un bivio con una lesione ai legamenti da smaltire. In tutto ciò, Golden State dovrà ridisegnare il progetto proprio come Toronto se Kawhi Leonard dovesse partire. Con Durant fermo ai box e Lebron verso i 35, il californiano è nettamente il miglior giocatore Nba. Può restare in Canada o scegliere tra le quattro squadre pronte a fargli ponti d'oro tra New York e Los Angeles. L'unica certezza è che verrà ricoperto di dollari. Intanto i Lakers stanno provando ad assicurarsi Antony Davis per la seconda volta in stagione, mentre Kyrie Irving appare ingolosito dalle luci della Grande Mela, magari in un quartiere in ascesa come Brooklyn. In questo panorama Zion Williamson, prossima prima scelta assoluta del draft, inizierà il suo cammino a New Orleans, ma certamente senza AD. È l'estate del cambiamento. La Nba sta iniziando una nuova era.