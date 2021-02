Qualificazioni Eurobasket 2022: l'Italia sorride ancora, Macedonia del Nord ko

EUROBASKET 2022

A Perm, gli azzurri, già qualificati come paese ospitante, vincono 92-84 grazie ad un ottimo Tessitori. A Todorov non bastano le prestazioni di Dimitrijević e Wiley

Quarto successo per l'Italbasket nelle qualificazioni agli Europei 2022. Nella bolla di Perm, la formazione di Sacchetti batte 92-84 la Macedonia del Nord al termine di un match equilibrato, deciso soltanto dal parziale di 29-20 nell’ultimo periodo. A fare la differenza sono le 14 triple degli azzurri ed un ottimo Amedeo Tessitori (18 punti, 6 rimbalzi e 3 assist). Ai macedoni, invece, non bastano i 24 di Dimitrijević e i 17 di Wiley.

L'Italbasket, già ammessa agli Europei del 2022 in qualità di paese ospitante, non rinuncia a vincere e ottiene il quarto successo in altrettante partite di qualificazione: a pagare dazio è una tenace Macedonia del Nord, che si arrende solo nel finale. Nel primo quarto regna l'equilibrio, con gli azzurri che prendono in mano il comando delle operazioni e salgono sul +5 (16-11). I macedoni, spinti da un Nenad Dimitrijević in doppia cifra (10) già nel periodo d'apertura, accorciano però le distanze: 25-23 dopo i primi 10 minuti. Al rientro in campo, gli uomini di Todorov, trascinati ancora da Dimitrijević, rifilano un pesante 9-0 che consente la rimonta dal 27-25 al 27-34. Le triple di Baldasso e Cani fissano il tabellone della Molot Sports Hall sul 43-41 in favore della Macedonia del Nord, avanti di un possesso a fine primo tempo.

L'equilibrio regge anche nel terzo periodo, con Jacob Wiley sugli scudi (17 punti in totale per l'ex Panathinaikos), ma gli azzurri restano aggrappati grazie a Tessitori e Spissu: a 10 minuti dal termine, il vantaggio macedone è minimo (64-63). A fare la differenza, allora, è l'ultimo quarto: dopo la tripla di Krstevski, gli azzurri rifilano un pesante 9-0 a Todorov, costretto subito a chiamare timeout, al termine del quale Trajkovski firma con una tripla il 72-72. La sfida si decide grazie ai tiri dal perimetro di Ricci e Candi, che regalano il +7 a Sacchetti a 2:20 dal termine. La Macedonia prova timidamente a rientrare in corsa, ma un'altra tripla di Candi (la 14esima per gli azzurri su 35, percentuale di realizzazione del 40%) chiude i giochi e fissa il risultato sul 92-84 finale, sul quale incide inevitabilmente il 29-20 del quarto parziale. Ottima prestazione per Amedeo Tessitori, che mette a referto 18 punti, 6 rimbalzi e 3 assist. Il top scorer, però, è Nenad Dimitrijević, in doppia doppia con 24 punti e 12 assist. L'Italia conferma il primo posto nel girone, ma il tempo di godersi la vittoria non c'è: venerdì ci sarà la sfida all'Estonia, domenica il return match contro la Macedonia del Nord, sempre ultima.