Qualificazioni Eurobasket 2022: l’Italia chiude il girone con un altro ko, vince la Macedonia del Nord

A Perm gli azzurri, già qualificati come paese ospitante, perdono 87-78 sotto i colpi di Dimitrijevic e Magdevski



Arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Italbasket nelle qualificazioni agli Europei 2022 dopo il ko all’overtime con l’Estonia. Nella bolla di Perm (Russia), la formazione di Sacchetti chiude il proprio girone battuta 87-78 dalla Macedonia del Nord nonostante fosse andata sul +16 alla fine del primo tempo. La Nazionale di Todorov ribalta la situazione al termine del terzo quarto e non si volta più indietro; non bastano i 17 punti di Spissu.

ufficio-stampa

L’Italbasket sperimentale, già ammessa agli Europei del 2022 in qualità di paese ospitante, si vede costretta a soccombere anche nell’ultima partita del gruppo B e subire la seconda sconfitta consecutiva di qualificazione. Gli azzurri di Sacchetti chiudono quindi con 4 vittorie all’attivo su 6 partite disputate. La Macedonia del Nord (che si giocherà ora le sue residue speranze di qualificazione con l’Estonia) vince 87-78. Marco Spissu, il migliore dell’Italia con 17 punti, ne infligge 5 consecutivi dopo i liberi di Dimitrijevic; Stojanovski tiene a galla 10-12 la Macedonia del Nord, ma Vitali guida il break azzurro 0-8 che vale il 13-22. Krstevski lo chiude dopo un altro minuto con due liberi; Spagnolo e le triple di Procida e Alviti firmano il 10-20 al 10’. Il secondo quarto si rivela più equilibrato come punteggio parziale, ma gli azzurri riescono a volare addirittura sul +16 con la tripla di Spissu; la bomba di Trajkovski fissa il risultato sul 41-52 all’intervallo lungo.

Tuttavia la Macedonia del Nord è trascinata da un super Dimitrijevic: la sua tripla e quella di Stojanovski, oltre una difesa ad oltranza, portano al sorpasso al 30’ sul 67-65. A poco meno di 4 minuti dalla fine, i due liberi di Dimitrijevic fissano il +10 per gli avversari. Gli azzurri non mollano e con una schiacciata di Gabriele Procida risalgono a -6 a 1’40’’ dalla fine; Jacob Willey a rimbalzo spegne le ultime speranze per gli uomini di Sacchetti, i quali saranno impegnati nel torneo preolimpico di Belgrado il prossimo giugno.