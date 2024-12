LBA Serie A: big match Trento-Bologna, Trapani sogna contro Milano

Sulla scia del grande successo contro la Virtus, la Pallacanestro Trieste cerca continuità nell’anticipo di questa sera contro la Vanoli Cremona. L'antipasto di un turno che regala domani il big match tra la capolista Dolomiti Energia Trentino, reduce dal primo k.o. in campionato, e la Virtus Segafredo Bologna che non può sbagliare se vuole avvicinarsi alla vetta. Si continua poi con la sfida tra Openjobmetis Varese e UNAHOTELS Reggio Emilia, che ha vinto le ultime cinque gare di fila: “Se non giochiamo bene e non giochiamo per vincere con Reggio Emilia - preannuncia Herman Mandole, coach dei varesini -, non sarà valso a nulla battere Milano. Siamo stati in questa situazione dopo la partita con Bologna. Dobbiamo giocare bene e provare a vincere contro un’avversaria in grande forma come Reggio Emilia”.