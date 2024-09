Inizia il campionato: Bologna vola a Trapani, Milano sfida Trieste

BASKET

Il programma della prima giornata di LBA Serie A: già tempo di derby con Venezia-Treviso e Brescia-Varese

© IPA Le emozioni vissute in Supercoppa sono già in archivio, perché da oggi torna il campionato con tre le sfide in programma. La UNAHOTELS Reggio Emilia inaugura la stagione al PalaBigi affrontando la Dolomiti Energia Trentino, viaggio in Sardegna contro Sassari per la Givova Scafati, mentre sarà tutto esaurito per un match che promette già spettacolo: Bologna si prepara infatti alla trasferta contro l'ambiziosa neo-promossa Trapani Shark, con l'ex-Alibegovic convinto di fare lo scherzetto.

"La Virtus è una squadra fortissima - dice l'ex-bianconero -, per me sarà sicuramente speciale però dovremo, me incluso, esprimere il massimo delle nostre abilità, sia dal punto di vista mentale che fisico, per poter compere contro una squadra di così alto livello".

Domenica il programma si apre all'ora di pranzo coi campioni d'Italia dell'EA7 Emporio Armani Milano impegnati sul campo della matricola Trieste. Per la Bertram Derthona Tortona c'è una sfida insidiosa contro la Vanoli Cremona: "Un'avversaria sempre tosta - ammette Paul Biligha. Hanno un allenatore, Cavina, che imposta sempre dei sistemi molto difficili da contrattaccare, molto bravo tatticamente... starà a noi imporre il ritmo".

Prima giornata e primi confronti speciali, a cominciare dal derby veneto tra Umana Reyer Venezia e NutriBullet Treviso. "Questo calendario un po’ anomalo ci porta alla prima giornata ad avere subito un derby - spiega Frank Vitucci -, che ha sempre un sapore particolare. La Reyer anche quest’anno ha costruito un roster di alto livello, ma noi vogliamo essere competitivi e siamo sicuri di potercela giocare".

Altro derby molto atteso quello tra Germani Brescia e Openjobmetis Varese: un match da ricordare per Peppe Poeta, pronto al debutto da head-coach. "La squadra ha approcciato la settimana in maniera seria. Veniamo da un'ottima pre-season, nonostante qualche acciacco di troppo. Affronteremo una squadra con un'identità ben chiara: Varese è costruita sull'estro delle guardie Mannion e Hands ed è piena di tiratori. Dovremo cercare di limitare il loro gioco in transizione ed evitare che si accendano, perché altrimenti possono davvero diventare molto pericolosi".

A chiudere la prima giornata Estra Pistoia-Napoli, coi campani del nuovo leader Pangos chiamati a confermare l'ottima impressione suscitata dopo la Supercoppa.