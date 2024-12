Eurolega: Bologna e Milano volano in Grecia, poi Barcellona e Bayern Monaco

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

EA7 impegnata contro il Panathinaikos campione in carica, ma tutt'altro che brillante in questa stagione di Eurolega. La squadra di Ataman ha un record di 8-7 e al momento è decima in classifica, l'ultimo posto per accedere ai play-in. Milano, a quota sei vittorie di fila, è ormai una delle squadre più difficili da affrontare in questo periodo di annata europea. Tortona contro il BAXI Manresa con l'obiettivo di blindare il primo posto nel Gruppo G di Champions League.