Olimpia Milano, ecco l’annuncio: fatta per Fabien Causeur

IL COLPO

Le prime parole della guardia francese: "Sono orgoglioso e davvero molto grato dell’opportunità che l’Olimpia Milano mi sta offrendo"

© IPA Così esordisce il comunicato ufficiale rilasciato dai canali ufficiali della società biancorossa: "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Fabien Causeur, guardia di 1.96, nato il 16 giugno 1987 a Brest in Francia, proveniente dal Real Madrid dove ha giocato nelle ultime sette stagioni.

LA CARRIERA – Causeur ha cominciato a giocare professionalmente a Le Havre dal 2005 al 2009, anno in cui si è trasferito a Cholet. Nel 2010 ha vinto il titolo francese e successivamente la Supercoppa di Francia assicurandosi anche il titolo di MVP. Nel 2012, dopo essere stato nominato MVP della Lega francese, si è trasferito in Spagna a Vitoria rimanendovi fino al 2016. Nel 2016 è passato a giocare in Germania a Bamberg vincendo il titolo tedesco e la Coppa di Germania. Fu anche nominato MVP dei playoff. Nel 2017 è approdato al Real Madrid dove è rimasto fino al 2024. Con il Real, ha vinto l’EuroLeague nel 2018 e nel 2023; ha vinto il titolo spagnolo nel 2018, 2019, 2022 e 2024. Ha anche conquistato la Coppa del Re due volte e la Supercoppa spagnola cinque volte. Ha giocato un Mondiale nel 2010 e un’Olimpiade nel 2012 con la nazionale francese".