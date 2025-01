Reggio Emilia, Priftis: "Tenerife gioca in modo molto furbo"

A presentare la sfida che attende l'Unahotels Reggio Emilia all'esordio nelle top 16 di BCL (trasferta a Tenerife, palla a due alle 21 odierne) ci ha pensato coach Dimitris Priftis, attraverso i canali ufficiali biancorossi: "Siamo inseriti in un gruppo davvero interessante e difficile. Affrontiamo una squadra di grande tradizione ed esperienza in BCL, con un roster di qualità e profondità, che ha anche una buona chimica di squadra grazie al fatto che gioca insieme da molto tempo, con lo stesso allenatore. Hanno un altissimo livello di esecuzione in ogni aspetto offensivo, con grandi creatori di gioco e ottimi tiratori sugli scarichi. Ci aspettiamo una partita davvero molto impegnativa. Dobbiamo essere concentrati e anche capaci di adattarci alla loro intelligenza tattica, perché giocano in modo molto furbo. Dovremo essere pronti, in certi momenti della partita, a controllare il ritmo. Sarà molto importante non perdere palloni che possano regalare loro punti facili in contropiede. E, sicuramente, sarà fondamentale per entrambe le squadre la percentuale di tiro da fuori".