Reggio Emilia, Priftis: "Tutti hanno dato il loro contributo"

Grazie a un secondo quarto dominato, l'Unahotels Reggio Emilia riprende la corsa verso i Playoff superando Sassari (84-58). Queste le impressioni di Dimitris Priftis, coach della Reggiana, al termine dell'anticipo del PalaBigi: "Congratulazioni ai ragazzi per la bella vittoria, sono entrato in spogliatoio e li ho visti felici e sorridenti, tutti hanno dato il loro contributo. Bene Uglietti, ma anche Faried e Vitali: hanno un gioco che magari non va nelle statistiche, ma che è molto utile in campo per la squadra. Sono contento di come hanno reagito i nostri giocatori, soprattutto in difesa, dominando il secondo quarto con un buon ritmo di gioco. Ma adesso dobbiamo riposare perché mercoledì ci attende una partita difficile in Coppa, dobbiamo già essere concentrati su quello. Grazie, infine al nostro pubblico che ci ha davvero sostenuto nel ritmo in maniera calorosa".