Reggio Emilia, Priftis: "Faye e Faried in dubbio"

La sfida del PalaBigi con Napoli (palla a due alle 16) è stata presentata così da Dimitris Priftis, coach della Unahotels Reggio Emilia, nella consueta conferenza prepartita: "Ci attende una partita molto importante Napoli è una squadra con un notevole talento offensivo, con tanti giocatori in grado di segnare in diverse situazioni: la prima chiave per raggiungere il successo sarà l'impatto della nostra difesa. Nel girone di ritorno Napoli si è trasformata, ha vinto solo una partita in meno di noi: da quando è stata completamente cambiata la squadra e la guida tecnica, il loro livello è paragonabile al nostro. Siamo totalmente concentrati su noi stessi, senza distrazioni, consapevoli che dobbiamo vincere almeno 2 partite da qui a fine stagione per arrivare ai Playoff. Per farlo, sarà necessario contenere la capacità di creare delle loro guardie e controllare i rimbalzi. Abbiamo qualche acciacco da gestire: Faye non si è allenato in questi giorni dopo il problema alla caviglia accusato contro Malaga, proveremo a capire se la sua situazione è migliorata e sarà in grado di giocare; si è fermato Faried per un problema alla schiena. La sua presenza in campo, in questo momento, è in forte dubbio".