Nonostante la netta vittoria casalinga con Scafati (90-57), il pensiero in sala stampa del coach della Unahotels Dimitris Priftis è andato alle condizioni di Jamar Smith: "La brutta notizia della serata è l'infortunio di Jamar (Smith, nda). Non sono un dottore ma sembra una cosa seria. Siamo preoccupati, ma la sensazioni è che mancherà per diverso tempo"