Reggio Emilia, Priftis: "Bravi a rispondere al livello di fisicità"

La vittoria al supplementare in casa del Pektimspor (87-91) non può che far sorridere l'Unahotels Reggio Emilia. A parlarne, nell'immediato post partita, è stato coach Dimitris Priftis: "È stata una partita tosta fisicamente e dura mentalmente, e devo fare le congratulazioni ai miei giocatori. Siamo stati bravi a rispondere al livello di fisicità richiesto da questa partita, che è stata davvero piena di contatti e con un tasso di fisicità molto elevato fin dalla palla a due. Non l'abbiamo interpretata bene all'inizio, poi siamo stati bravi a migliorare e pareggiare il loro sforzo. È stata una partita che potevano vincere entrambe le squadre, è un successo importante e nel finale abbiamo segnato buoni tiri. Rinnovo i miei complimenti ai ragazzi e continuiamo così la nostra strada in BCL, che è ancora molto lunga".