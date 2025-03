Reggio Emilia, Priftis: "Scontro intenso, vinto grazie a ottima difesa"

A margine della vittoria casalinga in BCL contro Manresa (85-70), coach Dimitris Priftis ha commentato l'ottima prova della sua Unahotels Reggio Emilia: "Uno scontro intenso, vinto grazie a un'ottima difesa, congratulazioni ai nostri ragazzi. Non ci siamo mai potuti rilassare, loro sono in grado di rimontare in ogni momento, sono una squadra tosta. Le chiavi del successo sono state controllare la loro transizione e la gestione dei rimbalzi. In attacco non siamo stati sempre brillanti, ma bisogna tenere conto del fatto che gli spagnoli in difesa sono molto forti. Ci ha aiutato anche la loro percentuale nei tiri liberi".