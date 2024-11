PRIFTIS: "OCCHIO REGGIO, WCROCLAW AVRÀ UNA FACCIA NUOVA"

Prima dell'impegno di Champions League con lo Slask Wroclaw, Dimitris Priftis ha fatto il punto della situazione. "Siamo di fronte a una partita chiave per entrambe le squadre: Wroclaw si presenterà con un volto differente rispetto a quello che abbiamo visto due settimane fa, avendo aggiunto due giocatori di ottimo pedigree ed esperienza come Adam Waczynski e DJ Cooper. Noi allo stesso tempo siamo all'interno di un periodo in cui abbiamo alcuni problemi fisici da gestire e dobbiamo trovare il modo di raccogliere le nostre energie e disputare una partita di determinazione e concentrazione davanti al nostro pubblico. Offensivamente dobbiamo cercare di essere più stabili e continui, difensivamente invece dovremo prestare grande attenzione alle capacità di creazione di gioco di Cooper, che è un ottimo passatore e sa costruire vantaggi per i suoi compagni, soprattutto i buoni tiratori dall'arco che hanno in organico".