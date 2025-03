Reggio Emilia, Priftis: "Manresa? Dovremo eseguire con attenzione"

In previsione della decisiva trasferta di BCL col Baxi Manresa (domani, ore 20.45), coach Dimitris Priftis ha presentato così la sfida che attende la sua UnaHotels Reggio Emilia: "Sarà sicuramente una partita difficile, avendo giocato ieri (domenica, vittoria 63-78 a Varese) e tornando subito in campo domani, in una sequenza di gare molto impegnativa. Affrontiamo una squadra che gioca con grande intensità e una difesa molto aggressiva: per questo dovremo essere estremamente concentrati, evitare errori e palle perse su situazioni di palla viva, cercando di gestire la gara con la giusta compostezza. Il controllo del ritmo sarà fondamentale e, come accaduto soprattutto nel primo tempo della gara d'andata, sarà essenziale limitare il loro impatto a rimbalzo, dove sono molto forti. Offensivamente, dovremo eseguire con attenzione, cercando sempre la miglior soluzione possibile per mantenere un buon bilanciamento difensivo ed evitare che Manresa possa sviluppare il proprio gioco in transizione. Sarà una gara dura e dovremo farci trovare pronti non solo mentalmente, ma anche fisicamente".