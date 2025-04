Reggio Emilia, Priftis: "In Gara2 dovremo pareggiare la fisicità"

Come commentare un 105-68 incassato in casa della Malaga campione in carica? Questi i pensieri di Dimitris Priftis (coach UnaHotels Reggio Emilia), al termine di gara1 dei quarti di finale di BCL: "Complimenti a Malaga, hanno giocato una grande partita. Il livello di fisicità è stato molto alto, e ci ha portato a registrare tante palle perse (24). Abbiamo avuto alcuni buoni momenti nel 3° quarto, ma non abbiamo avuto continuità: l'intensità di Malaga non ci ha permesso di prolungare il nostro buon momento. Mi congratulo con il mio amico Ibon [Navarro, coach Malaga ndr], un grande coach che ha a disposizione un roster molto lungo con ottimi giocatori, non è facile gestire rotazioni così lunghe e ottenere da tutti il meglio. E una solidità che non importa chi ci sia in campo, il livello dell'intensità e della qualità è sempre lo stesso. In Gara 2 dovremo pareggiare la fisicità e l'intensità del gioco. Il basket e la tattica vengono dopo. Questo è l'aspetto principale, senza non possiamo fare molto".