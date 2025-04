Reggio Emilia, Priftis: "Bilan? Un mal di testa per qualsiasi avversario"

Alla viglia della sfida del 28°turno di LBA in casa della Germani Brescia, coach Dimitris Priftis ha raccontato come si è avvicinata la sua Unahotels Reggio Emilia: "Sarà una partita difficile, contro una squadra che ha giocato in maniera molto continua. Hanno una grande chimica, rotazioni molto specifiche, cosa che li rende estremamente efficaci. Dovremo essere molto attenti e concentrati, entrare in campo con energia. Dovremo giocare con intelligenza: loro hanno giocatori talentuosi, capaci di fare giocate di grande esperienza. Sicuramente dovremo giocare una buona gara ed essere particolarmente efficaci anche dal punto di vista offensivo. Fermare Bilan? Cercheremo di farlo come squadra, individualmente è estremamente difficile da limitare. Anche nel caso in cui si provasse a raddoppiarlo con un secondo difensore, è capace di trovare il giocatore libero e servire degli ottimi assist ai compagni. È un eccellente giocatore che capisce molto bene il gioco e queste sue capacità gli consentono di essere un grandissimo "mal di testa" per qualsiasi avversario".