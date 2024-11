PRIFTIS: "BRAVA REGGIO, ABBIAMO VINTO OLTRE LE DIFFICOLTÀ DEL MOMENTO"

Il coach della Unahotels, Dimitris Priftis, analizza la vittoria ottenuta al Taliercio in un periodo delicato. "È stata una partita non di qualità, siamo in un momento in cui entrambe le squadre sono un po ’acciaccate. Abbiamo dei limiti evidenti, ma abbiamo fatto una buona partita difensiva e allo stesso tempo abbiamo beneficiato di in una serata non positiva al tiro di Venezia. Penso che, nonostante la partita non eccelsa, sia stata una sfida di intensità e durezza, equilibrata dall’inizio alla fine e questo va apprezzato"