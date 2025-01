Reggio Emilia, Priftis: "Bonn? Grande stazza e fisicità"

Alla viglia di gara-1 del Play-in di BCL in casa di Bonn (stasera, ore 20), ieri sera coach Dimitris Priftis ha presentato le insidie della trasferta che attende l'Unahotels Reggio Emilia: "Bonn è reduce da una serie di risultati positivi e nell'ultimo periodo si sta esprimendo molto bene. Sono una squadra di grande stazza e fisicità. Dovremo prestare attenzione principalmente alla transizione difensiva, limitando i primi secondi del loro attacco, ma anche fare una partita molto solida a rimbalzo contro una squadra che eccelle in questo fondamentale. Per farlo dovremo giocare con energia, concentrazione e determinazione