Virtus, doppio appuntamento di fuoco: Olympiacos e Olimpia

A 16 giorni dalla dolorosa eliminazione dalle Final Eight di Coppa Italia, la Virtus Bologna torna sul parquet con la voglia di alzare il livello. L'atterraggio dopo la sosta non è di quelli morbidissimi: questa sera alla Segafredo Arena arriva l'Olympiacos di coach Bartzokas (palla a due alle 20), favorita numero uno per l'Eurolega e non a caso capolista.