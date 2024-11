LBA Serie A: Trento per l'ottava sinfonia, Milano in campo lunedì

Ancora in estasi per la vittoria sulla Virtus, l'Openjobmetis Varese cerca continuità questa sera contro la Givova Scafati. Domani, poi, altre sei gare. Si comincia dalla capolista Dolomiti Energia Trentino, che affronta l'Estra Pistoia con la voglia di portare avanti la striscia di sette vittorie di fila: "Siamo partiti bene - spiega Quinn Ellis -, per me è stato un nuovo ruolo e quindi sono contento. Ci sono momenti positivi e negativi però sto ancora imparando in ogni partita. Siamo veramente contenti delle sette vittorie, stiamo giocando tutti insieme con qualità sia in attacco che in difesa. Vogliamo continuare questa striscia".