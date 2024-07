Preolimpico, l'Italia perde 88-64 con la Lituania e dice addio a Parigi 2024

NIENTE OLIMPIADI

La Nazionale di Pozzecco insegue per tutta la gara e non riesce a rimontare: sfuma il sogno di partecipare alle Olimpiadi

© afp L'Italbasket non parteciperà alle Olimpiadi 2024. A San Juan, la formazione di Pozzecco perde la semifinale senza via d'uscita con la Lituania e dice addio ai gironi di Parigi: non sarà alla rassegna a cinque cerchi. I baltici, trascinati da un super Grigonis (23 punti), conducono per tutta la gara e si impongono 86-64, con gli Azzurri che riescono solo a portarsi sul -2 (38-36) prima di crollare definitivamente nella ripresa.

Il disastro è completo: l'Italbasket non andrà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il torneo preolimpico si era già complicato dopo il ko con Porto Rico e la condanna alla sfida con la Lituania, ma la sconfitta contro Sabonis e compagni pone fine al sogno azzurro e, probabilmente, al progetto cestistico italiano di questi anni. Eppure, dopo una partenza ad handicap, la formazione di Pozzecco prova a rifarsi sotto e nel corso del secondo quarto è a -2 (38-36), ma tra la fine della prima metà e la disastrosa ripresa si concretizza l'uscita di scena dell'Italia.

I baltici, trascinati dal giocatore dei Sacramento Kings e dai 23 punti di un incredibile Marius Grigonis, staccano nettamente gli Azzurri, che escono di scena senza lottare. A poco servono i 15 punti di Gallinari e i 10 di Melli: l'Italia perde malamente e non parteciperà alle Olimpiadi. Ora sarà inevitabilmente tempo di riflessioni per la Federazione e per i singoli, su tutti Pozzecco. La Lituania, invece, attende di conoscere la sua avversaria nel match decisivo: sarà una tra Porto Rico e il Messico, già battuto nel girone che precedeva questa semifinale.

IL TABELLINO

ITALIA-LITUANIA 64-88

(21-25, 38-47, 53-68)

Italia: Spissu 2 (1/2 da 2), Abass 0, Tonut 6 (2/8 da 2, 2/2 tl), Melli 10 (4/6 da 2, 2/3 tl), Polonara 7 (2/5 da 2, 1/3 da 3), Mannion 6 (3/4 da 2), Gallinari 15 (1/3, 1/2, 10/10 tl), Ricci 6 (2/5 da 3), Bortolani 0, Pajola 4 (2/3 da 2), Petrucelli 8 (1/1 da 2, 2/3 da 3). N.e.: Caruso. All.: Pozzecco

Lituania: Sabonis 6 (3/8 da 2), Jokubaitis 5 (1/4 da 3, 2/2 tl), Kuzminskas 14 (4/4 da 2, 2/3 da 3), Grigonis 23 (2/2, 6/10, 1/1 tl), Ulanovas 5 (1/2 da 2, 3/4 tl), Sedekerskis 7 (1/2, 1/3, 2/2 tl), Tubelis 2 (1/1 da 2), Motiejunas 2 (2/2 tl), Dimsa 1 (1/2 tl), Lekavicius 6 (1/4, 1/2, 1/1 tl), Butkevicius 8 (2/2, 1/1, 1/3 tl), Sirvydis 9 (2/3 da 2, 5/6 tl). All.: Maksvytis