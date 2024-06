Pozzecco motiva l'Italia verso il torneo preolimpico: "Non c'è uno di voi che non si sia fatto un c**o cosi"

BASKET

Il commissario tecnico della Nazionale ha radunato gli azzurri prima di un allenamento nel ritiro di Folgaria celebrando l'impegno dei suoi giocatori

© Getty Images Gianmarco Pozzecco sa cosa sia il sacrificio e soprattutto quanto ne serva per partecipare a un'Olimpiade. Lui che è stata una delle stelle della Nazionale di Charlie Recalcati, giunta sino all'argento di Atene 2004, e che ventiquattro anni dopo punta a tornare sul parquet a cinque cerchi, questa volta in veste di commissario tecnico. Da vero motivatore, l'allenatore giuliano ha radunato i suoi nel ritiro di Folgaria e ha celebrato l'impegno dei cestisti azzurri.

"Ricordiamoci che stiamo da Dio, cioè io ieri ho riso con le lacrime così. Noi stiamo da Dio per un motivo molto semplice, perché per un'ora e mezza voi vi fate un culo grande così. Tutto il resto non conta niente - ha spiegato Pozzecco in un video pubblicato sul profilo Instagram di Italbasket -. Poi stiamo bene, ci divertiamo, ma è solo ed esclusivamente grazie al fatto che voi, quando venite qui, non c'è uno che non si faccia un c**o grande così. Non ce n'è uno che non si sia mai fatto un c**o grande così quando mette piede qui o quando si allaccia le scarpette. Jump ball, guerra per un'ora e mezza".